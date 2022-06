Com'era il mondo (e Wimbledon) prima di Federer

A 23 anni dall'esordio a Wimbledon (1999), l'otto volte campione dei Championships Roger Federer non sarà presente per la prima volta allo Slam londinese. Prima del suo arrivo il tennis era molto diverso rispetto ai giorni nostri, così come il mondo: per esempio non c'erano Wikipedia, i social network e gli smartphone. Le figurine costavano ancora 500 lire a pacchetto e per ascoltare la propria band preferita era necessario acquistare il cd o guardare il Festivalbar