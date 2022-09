A poche ore dal via della Laver Cup, torneo che segnerà il ritiro dal tennis di Roger Federer, i campioni del Team Europe si sono fatti un giro turistico per Londra. Il Maestro svizzero ha anche voluto immortalare tutto con un selfie, in cui fanno bella figura anche Djokovic, Murray e il nostro Berrettini. Assente invece Nadal, arrivato venerdì nella capitale britannica

FEDERER GIOCHERA' IL DOPPIO CON NADAL