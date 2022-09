Roger Federer scende in campo per il suo ultimo match della carriera in compagnia di Rafa Nadal: le due leggende chiudono il programma della prima giornata di Laver Cup affrontando gli statunitensi Sock e Tiafoe al termine di Murray-De Minaur. La partita in diretta su Eurosport, canale 210 Sky

I RISULTATI DI OGGI