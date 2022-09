Lorenzo Sonego vola in semifinale del "Moselle Open", ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, n.65 del ranking, ha battuto lo statunitense Sebastian Korda, n.49 ATP, che mercoledì aveva eliminato Lorenzo Musetti. 6-4, 6-4 i parziali per il piemontese, alla seconda semifinale stagionale dopo quella sul rosso di Buenos Aires. Partita di grande solidità per Sonego. Nel primo set è decisivo il break conquistato dall'azzurro nel 3° game, bravo poi a difenderlo senza concedere alcuna palla break al rivale. Lorenzo salva le prime palle break nel 2° set grazie al servizio e subito dopo strappa la battuta a un Korda in confusione: Sonego non trema e chiude i conti, volando in semifinale dove incrocerà sabato il vincente tra Hurkacz (2^ testa di serie) e Rinderknech.