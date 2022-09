Il tennista seguito da coach "Gipo" Arbino ha superato all'esordio in due set il russo Aslan Karatsev, n.39 ATP e sesta testa di serie, battuto per la prima volta in quattro confronti, si è ripetuto al secondo turno ai danni del francese Gilles Simon, n.175 del ranking, tre volte a segno a Metz (2009, 2010 e 2018) e in tabellone grazie ad una wild card, che partecipava per l'ultima volta al torneo, e poi ha regolato in due set lo statunitense "figlio d'arte" Sebastian Korda, n.49 ATP. Quindi in semifinale la vittoria più prestigiosa, in due set, contro il polacco Hurkacz, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding.