Lorenzo Sonego prova a conquistare il suo primo titolo del 2022 sfidando nella finale del torneo ATP 250 di Metz il kazako Alexander Bublik, numero 44 del ranking. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dalle 15.30

Lorenzo Sonego si gioca oggi il titolo del “ Moselle Open”, ATP 250 che si sta avviando alla conclusione sul veloce indoor di Metz , in Francia. Il torinese se la vedrà con il kazako Alexander Bublik, n.44 del ranking. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dalle 15.30.

Il cammino di Sonego a Metz

A Metz Sonego ha centrato la sua prima finale del 2022, la quinta in carriera. Sono due i trofei conquistati: Antalya 2019 e Cagliari 2021. Il tennista seguito da coach "Gipo" Arbino ha superato all'esordio in due set il russo Aslan Karatsev, n.39 ATP e sesta testa di serie, battuto per la prima volta in quattro confronti, si è ripetuto al secondo turno ai danni del francese Gilles Simon, n.175 del ranking, tre volte a segno a Metz (2009, 2010 e 2018) e in tabellone grazie ad una wild card, che partecipava per l'ultima volta al torneo, e poi ha regolato in due set lo statunitense "figlio d'arte" Sebastian Korda, n.49 ATP. Quindi in semifinale la vittoria più prestigiosa, in due set, contro il polacco Hurkacz, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding. Riavvicinandosi ai primi 50 della classifica (virtualmente è n.52)