Atp Sofia, Fognini fuori al primo turno con Vukic

Il tennista ligure, dopo quasi due ore, deve arrendersi all'australiano che accede al secondo turno con il punteggio di 7-6 (13-11), 7-5. Mercoledì scenderanno in campo, sempre a Sofia, Musetti e Sonego

Termina al primo turno l'avventura di Fabio Fognini all'Atp di Sofia. Il tennista ligure, dopo un'ora e cinquantacinque minuti di gioco, è stato costretto ad arrendersi ad Aleksandar Vukic, tennista australiano classe '96 che accede al secondo turno. All'Armeec Arena della capitale Bulgara, l'azzurro è stato sconfitto 7-6 (13-11), 7-5 dopo un match molto equilibrato in cui ha fallito anche tre setpoint. Nella giornata di mercoledì Lorenzo Sonego affronterà lo spagnolo Zapata Miralles nel match valido per il primo turno, mentre Musetti sarà impegnato nel secondo turno contro il bulgaro Lazarov.