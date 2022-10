Lorenzo Musetti si ferma in semifinale al torneo ATP 250 di Sofia: il toscano cede 7-6, 7-5 al lo svizzero Marc-Andrea Huesler, n.95 del ranking. Ora in campo Sinner-Rune: il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti eliminato in semifinale al torneo ATP 250 di Sofia . Il toscano, virtualmente numero 26 del mondo (suo best ranking) e già qualificato per le Next gen ATP Finals, ha ceduto allo svizzero Marc-Andrea Huesler, n.95 ATP, con i parziali di 7-6, 7-5 .

Ora in campo Sinner-Rune: diretta Sky

In campo ora Jannik Sinner, che ha vinto le ultime due edizioni del torneo. L'altoatesino incontrerà per la prima volta il danese Holger Rune, n.31 del ranking, anche lui già qualificato per le Intesa Sanpaolo Next gen ATP Finals. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.