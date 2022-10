World Padel Tour, su Sky il Santander Open

Con un vero e proprio terremoto all'orizzonte, tra separazioni eccellenti già ufficializzate ed altre su cui i rumors si fanno sempre più insistenti, il World Padel Tour sbarca a Santander per la quinta settimana consecutiva di gioco prima dell'ultima pausa della stagione. L'ultimo mese, tra Cascais, Stoccolma, Madrid e Amsterdam, ha riscritto gli equilibri , sia in campo maschile che femminile, rendendo la tappa cantabrica assai interessante.

A Santander ultima tappa prima della pausa

Belasteguin e Coello arrivano da due successi consecutivi in cui hanno mostrato una grande intesa e proveranno a confermarsi mentre Galan e Lebron sono usciti anzitempo sia a Madrid che ad Amsterdam (in Olanda proprio per mano dei primi due) e vorranno certamente dare un segnale di ripresa. Tapia e Gutierrez, dopo la pausa estiva, sembrano la brutta copia di se stessi e devono guardarsi le spalle nella race e nel ranking. Navarro-Di Nenno, all'ultimo ballo insieme prima della separazione, dovranno provare in tutti i modi a regalare un finale degno a un progetto che li ha visti arrivare a sfiorare la vetta del ranking mondiale nel 2021 e a vincere il primo storico torneo di Premier Padel lo scorso aprile. Appuntamento da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.