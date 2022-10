Paolini in finale: è la seconda in carriera

Seconda finale in carriera nel circuito per la 26enne toscana che ha eliminato la testa di serie n. 7 in tre set dopo 2 ore e 30 minuti di gioco. Ad attenderla in finale ci sarà la russa Blinkova, proveniente dalle qualificazioni

Un anno dopo la prima (e unica) volta, Jasmine Paolini torna in finale nel circuito WTA. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana ha centrato la qualificazione al Transylvania Open, torneo WTA 250 in corso sui campi in cemento indoor a Cluj-Napoca, in Romania. Paolini ha battuto in semifinale la cinese Xiyu Wang, n. 59 al mondo e testa di serie n. 7, dopo una lotta di quasi 2 ore e mezza: 7-5, 4-6, 6-3 il punteggio finale in favore dell'azzurra. Un'ottima prestazione di Paolini che, oltre a ottimi colpi, ha sfoderato le sue armi migliori: la grinta e la determinazione.