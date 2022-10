È nata oggi a Firenze la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Lo ha deciso la 60/a Assemblea Nazionale della Federtennis, riunitasi in sessione straordinaria a Firenze. La decisione sarà adesso sottoposta al vaglio della Giunta Nazionale del CONI: se approvata, la nuova denominazione inizierà ad essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2023. La proposta di modifica dello Statuto con l'introduzione del nuovo cambio di denominazione è stata presentata ai delegati di tutte le società affiliate alla FIT, ad oggi diventate 3.734, dal presidente Angelo Binaghi ed è stata approvata all'unanimità. Erano presenti 1.527 circoli, pari al 49,9%, che esprimevano 2.021 voti, pari al 54,8% del totale. "Inizia una nuova era - le parole di Binaghi - La proposta approvata oggi non è una semplice modifica cosmetica ma significa visualizzare in maniera chiara un mutamento epocale già in atto: la nuova denominazione rappresenta un segnale forte di riconoscimento della travolgente crescita del padel, frutto dell'entusiasmo di chi lo gioca e delle società sportive che lo gestiscono e lo promuovono. Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti - 3,1 milioni quelli del tennis - con un bacino potenziale che supera i due milioni mentre la Federazione ha quasi 70mila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Soprattutto, ha un potenziale di crescita enorme, in particolare fra i giovani: se si tiene conto del coefficiente di crescita che il padel ha avuto e che anche nei prossimi anni è stimato intorno al 20-25% annuo, si capisce come queste due discipline nel medio periodo dovrebbero arrivare ad equivalersi da un punto di vista numerico. Oggi è quindi doveroso dare piena dignità al padel all'interno della nostra organizzazione". "Sul piano internazionale - ha aggiunto Binaghi - vogliamo ribadire la nostra volontà di collaborazione con l'International Padel Federation (FIP), l'organismo che gestisce questo sport a livello mondiale e lo ha portato a diventare la disciplina col più alto trend di crescita. Ci tengo a sottolineare come il cambio di denominazione non prefiguri alcuna soluzione di continuità nella vita della Federazione, che rimane e rimarrà quella che è oggi".