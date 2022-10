Race to Torino

Si avvicina l'ultimo appuntamento della stagione per la seconda volta in Italia dal 13 al 20 novembre (in diretta su Sky Sport). Definiti per ora cinque degli otto 'maestri' che saranno in campo a Torino. Due azzurri ancora in corsa per uno degli ultimi pass: Sinner e Berrettini. Ecco la classifica aggiornata CLASSIFICA ATP