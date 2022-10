Dopo due ore di gioco, Matteo Berrettini ha perso il derby azzurro contro Lorenzo Musetti all'ATP di Napoli. In conferenza stampa, in seguito al match, ha parlato del suo problema al piede: "Farò accertamenti. Non so se ci sarò a Vienna". E sul passato: "Ci sono stati dei momenti, quest’anno, in cui ho pensato di fermarmi per sempre". Berrettini ha concluso dicendo di averli superati e di non voler mollare. Guarda il video

