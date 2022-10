Vienna, Sinner debutta contro Garin alle 14 su Sky

L'azzurro sfida il cileno, n. 86 al mondo, nel primo match dopo l'infortunio alla caviglia accusato lo scorso 1° ottobre a Sofia. In campo oggi anche Tsitsipas e Medvedev. L'ATP 500 di Vienna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Venticinque giorni dopo l'infortunio alla caviglia sinistra accusato a Sofia, Jannik Sinner torna in campo. L'azzurro sarà impegnato oggi nel primo turno dell'ATP 500 di Vienna contro il cileno Christian Garin, n. 86 al mondo, che ha vinto solo due delle ultime nove partite disputate. Il torneo austriaco sarà un banco di prova importante per Sinner che dovrà testare la tenuta della caviglia. In caso di vittoria, l'altoatesino affronterebbe al secondo turno l'argentino Cerundolo. Oggi in campo per la prima volta anche Tsitsipas e Medvedev, impegnati rispettivamente contro l'austriaco Novak e il georgiano Basilashvili.