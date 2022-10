Andreas Seppi ha disputato martedì sera la sua ultima partita da professionista nel Challenger di casa, a Ortisei. Il 38enne ha ceduto dopo due ore al tedesco Yannick Hanfmann, poi ha ricevuto l'ovazione del pubblico e i ringraziamenti dei colleghi, da Cobolli a Vavassori, tutti presenti per omaggiare un campione capace in carriera di battere anche leggende come Roger Federer e Rafael Nadal