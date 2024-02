Sei titoli in otto settimane. È l'incredibile bilancio del tennis italiano che nei primi due mesi di stagione ha vinto sia al maschile che al femminile, sia in singolare che in doppio. Un movimento trascinato da Sinner da una parte e Paolini dall'altra, ma impreziosito anche da altri successi. L'elenco completo

