Chi dopo l'Italia? L'albo d'oro della BJK Cup

Shenzhen sarà il teatro delle Finals 2025 di Billie Jean King Cup. Si ripartirà dal trionfo dello scorso anno dell'Italia che andrà a caccia di un back-to-back mai riuscito nella storia. In vetta all'albo d'oro ci sono gli Stati Uniti, saldamente al comando con 18 trionfi. Di seguito tutte le nazioni che hanno vinto la competizione
- 1963, 1966, 1967, 1969
- 1976, 1977, 1978, 1979
- 1980, 1981, 1982, 1986, 1989
- 1990, 1996, 1999
- 2000
- 2017
- 1975
- 1983, 1984, 1985, 1988
- 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018
- 1964, 1965, 1968
- 1970, 1971, 1973, 1974
- 2004, 2005, 2007, 2008
- 2020-21
- 1991, 1993, 1994, 1995, 1998
- 2006, 2009
- 2010, 2013
- 2024
- 1997
- 2003
- 2019
- 1987
- 1992
- 2022
- 1972
- 2001
- 2002
- 2023