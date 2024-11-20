Chi dopo l'Italia? L'albo d'oro della BJK Cup

Shenzhen sarà il teatro delle Finals 2025 di Billie Jean King Cup. Si ripartirà dal trionfo dello scorso anno dell'Italia che andrà a caccia di un back-to-back mai riuscito nella storia. In vetta all'albo d'oro ci sono gli Stati Uniti, saldamente al comando con 18 trionfi. Di seguito tutte le nazioni che hanno vinto la competizione