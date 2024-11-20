Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Billie Jean King Cup, l'albo d'oro delle squadre vincitrici

Tennis fotogallery
13 foto

Shenzhen sarà il teatro delle Finals 2025 di Billie Jean King Cup. Si ripartirà dal trionfo dello scorso anno dell'Italia che andrà a caccia di un back-to-back mai riuscito nella storia. In vetta all'albo d'oro ci sono gli Stati Uniti, saldamente al comando con 18 trionfi. Di seguito tutte le nazioni che hanno vinto la competizione 

ALTRE FOTOGALLERY

Il ranking Atp prima dello swing asiatico

il ranking atp

Il circuito Atp si prepara allo swing asiatico dopo la settimana di pausa per la Coppa Davis....

32 foto

Il ranking Wta prima dello swing asiatico

Tennis

Top 10 invariata dopo i tornei di Guadalajara e San Paolo. Paolini resta all'ottavo posto, con...

11 foto

Chi dopo l'Italia? L'albo d'oro della BJK Cup

Tennis

Shenzhen sarà il teatro delle Finals 2025 di Billie Jean King Cup. Si ripartirà dal trionfo dello...

13 foto

Italia e non solo: le 8 qualificate alle Finals

coppa davis

È competo il quadro della Final 8 della Coppa Davis che l'Italia difenderà da campione in carica...

10 foto

Draper out fino al 2026: Musetti sogna le Finals

verso torino

Jack Draper ha annunciato che non rientrerà in campo sino al 2026 a causa dell'infortunio al...

19 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...