Nadal pronto per Bercy: "Qui un po' in anticipo"

Lo spagnolo è già arrivato in Francia in vista del torneo che segnerà il suo ritorno alle competizioni quasi due mesi dopo il ko agli US Open contro Tiafoe. "Sono arrivato un po' in anticipo e sono molto felice di essere qui" scrive Nadal sui social. Il Masters 1000 di Parigi-Bercy sarà in onda su Sky Sport e in streaming su NOW dal 31 ottobre al 6 novembre