L'ATP Parigi Bercy è su Sky: la guida tv

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy sarà l'ultimo torneo prima delle Nitto ATP Finals di Torino. Tre italiani nel tabellone principale: Sinner, Musetti e Sonego. Torna in gara Nadal che sfiderà - tra gli altri - Alcaraz e Djokovic. Il torneo sarà in diretta fino a domenica su Sky Sport e in streaming su NOW

Ultimo Masters 1000 stagionale per il tennis maschile con il torneo di Parigi Bercy che andrà in scena fino a domenica 6 novembre sui campi in cemento indoor dell'Accor Arena, nel quartiere parigino di Bercy, e verrà trasmesso diretta su Sky Sport. Sarà l'ultimo evento prima delle Nitto ATP Finals di Torino: ancora due posti a disposizione per il Pala Alpitour con Auger Aliassime e Rublev in vantaggio su Fritz e Hurkcaz. Dopo il forfait di Berrettini, sono tre gli italiani nel tabellone principale: Sinner, Sonego e Musetti. Al via tutti i migliori giocatori del circuito: dal n. 1 al mondo Carlos Alcaraz fino a Rafa Nadal (al ritorno in campo dopo gli US Open) e Nole Djokovic.