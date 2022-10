Berrettini conferma: "Non ci sarò a Parigi-Bercy"

Ora è ufficiale. Matteo Berrettini non giocherà il Masters 1000 di Parigi Bercy, come annunciato con un post pubblicato su Instagram: "Ho provato di tutto per essere pronto per Paris Bercy, ma purtroppo avevo bisogno di un po' più di tempo. Il mio obiettivo ora è rappresentare l'Italia alle finali di Coppa Davis". Il tennista romano ha rinunciato al torneo francese perché il problema al piede, accusato tra la semifinale e finale dell'ATP di Napoli, non è ancora risolto e gli impedisce di giocare. Ora l'obiettivo è essere in forma per le finali di Coppa Davis a Malaga. L'azzurro è stato convocato dal capitano Filippo Volandri e cercherà di recuperare per il 24 novembre, giorno del quarto di finale contro gli Stati Uniti.