Djokovic vince all'esordio a Bercy: battuto Cressy

Il serbo elimina lo statunitense Cressy in due set e centra la 17^ vittoria di fila nel circuito. Djokovic si qualifica agli ottavi così come Rublev che ha battuto Isner in un'ora. Nessuna sorpresa tra le teste di serie: avanzano anche Hurkacz e Carreno Busta.

Esordio positivo per Novak Djokovic al Masters 1000 di Parigi Bercy. Entrato in gara al secondo turno, il serbo ha guadagnato l'accesso agli ottavi di finale eliminando Maxime Cressy, n. 34 ATP: 7-6(1), 6-4 il punteggio finale in un'ora e 43 minuti. Una partita senza grandi difficoltà al servizio per Nole visto che Cressy ha vinto solo 6 punti su 54 in risposta. Tuttavia il serbo ha dovuto fare i conti con la potente battuta dello statunitense che, dopo aver trascinato il primo set on serve fino al tie break dominato dall'ex n. 1 al mondo, ha concesso un solo break nel momento decisivo del secondo parziale. Per Djokovic si tratta della 17^ vittoria consecutiva nel circuito, imbattuto dal quarto di finale perso al Roland Garros contro Nadal. Da quel momento sono arrivati tre titoli di fila in altrettanti tornei giocati: Wimbledon, Tel Aviv e Astana.