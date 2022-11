Bercy, Fognini al 2° turno: battuto Fils in 3 set

Tennis

Ufficiali le convocazioni per le Finals di Coppa Davis. Non ci sono novità nell'Italia: convocato anche Berrettini, nonostante il problema al piede sinistro. Ecco gli Azzurri scelti da Volandri e le date degli incontri della fase finale (tutta in diretta su Sky) BERRETTINI SALTA VIENNA: 'SPERO DI ESSERCI A PARIGI'