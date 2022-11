Clamoroso a Bercy, dove Rafa Nadal, sprovvisto di pass, viene fermato dall'addetto alla sicurezza all'entrata del palazzo dello sport. "Chi è lei?", chiede allo spagnolo, che con il sorriso sulle labbra risponde: "Rafa Nadal". Il 22 volte campione Slam, alla fine, può entrare ad allenarsi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

