Countodown per le Atp Finals a Torino. Il presidente della Federtennis è soddisfatto ma guarda anche al futuro: "Sarà un'edizione da sold out, con tanti appassionati. Speriamo il prossimo anno sia un'edizione anche piena di tifosi, con la presenza di italiani in campo". Binaghi è fiducioso: "Il futuro del tennis è azzurro. Musetti-Djokovic? E' un'altra tappa di avvicinamento ai massimi livelli. Musetti è ormai a ridosso di Sinner e Berrettini". Le Atp Finals dal 13 al 20 novembre su Sky Sport