Tennis

Decisi gli otto Maestri in vista delle ATP Finals, in programma a Torino dal 13 al 20 novembre. Gli ultimi pass sono stati conquistati da Auger-Aliassime e Rublev a Parigi Bercy grazie alle sconfitte di Fritz e Hurkacz: questi ultimi sono i favoriti per i ruoli di riserve. Da stabilire anche il seeding. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW