Dopo 515 giorni Musetti e Djokovic si ritrovano contro a Parigi. Stavolta il contesto non è la terra rossa del Roland Garros, ma il cemento indoor di Bercy. In palio un posto in semifinale, traguardo mai raggiunto in carriera dall'azzurro in un Masters 1000. Il match è in programma alle 19.30, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

