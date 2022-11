Tra i favoriti per il Masters di Bercy, Novak Djokovic ha ingannato il tempo tra un match e un allenamento con una partita a ping pong con un raccattapalle: l'ex numero 1 del mondo, sotto gli occhi anche di Andy Murray, ha dovuto soccombere al talento del ragazzino! Guarda il video. Il Masters di Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

