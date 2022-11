Alcaraz, niente ATP Finals: "Out 6 settimane"

Carlos Alcaraz non giocherà le ATP Finals e le finali di Coppa Davis. Lo spagnolo ha annunciato il forfait per gli ultimi due eventi stagionali 24 ore dopo il ritiro nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy per infortunio. Il n. 1 al mondo si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato il problema agli addominali. La diagnosi è uno "strappo obliquo interno della parete addominale sinistra con un tempo di recupero stimato di sei settimane", come riportato dallo stesso Alcaraz sui social. "È dura e doloroso per me perdere questi due eventi che sono così importanti per me - scrive lo spagnolo - ma tutto ciò che posso fare è pensare positivo e concentrarmi sulla mia guarigione".