Next Gen Finals, i gironi: Musetti con Draper

Sorteggiati i gironi delle Next Gen Finals, in programma a Milano dall'8 al 12 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Niente derby azzurro nella prima fase: Musetti se la vedrà con Draper, Tseng e Stricker mentre Passaro sarà impegnato con Rune, Nakashima e Lehecka

Con il sorteggio svolto oggi a Milano è iniziato il conto alla rovescia per le Next Gen ATP Finals, in programma da martedì 8 a sabato 12 novembre all'Allianz Cloud, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella fase a gironi non ci sarà il derby tra Lorenzo Musetti e Francesco Passaro, sorteggiati in due gruppi diversi. Il carrarese, reduce dal ko contro Djokovic a Bercy, se la vedrà con Draper, Tseng e Stricker nel gruppo verde. Per Musetti saranno tutte sfide inedite. Passaro, invece, se la vedrà con Holger Rune, n. 18 ATP, prossimo all'ingresso in top 15. Completano il girone lo statunitense Nakashima e il ceco Lehecka.