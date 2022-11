Oggi le semifinali a Bercy: LIVE dalle 14 su Sky

Rune-Auger Aliassime e Djokovic-Tsitsipas sono le due semifinali dell'ultimo Masters 1000 della stagione che andranno in scena dalle ore 14.00 sull'Accor Arena di Bercy. Potrete seguire i match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Parigi Bercy. Nella parte alta del tabellone sarà sfida tra Holger Rune e Felix Auger-Aliassime che si ritrovano di fronte appena una settimana dopo la finale di Basilea, vinta dal canadese in due set. Entrambi vanno a caccia della quarta finale consecutiva nel circuito, ma per Auger-Aliassime c'è in ballo anche la striscia di imbattibilità visto che ha vinto gli ultimi 16 incontri disputati. Nella parte bassa, invece, si affronteranno Nole Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Anche qui l'ultimo precedente è recente (9 ottobre) e si tratta di una finale, quella di Astana in Kazakistan. In totale 10 precedenti tra il serbo e il greco: in vantaggio Djokovic per 8-2. L'ex n. 1 al mondo, inoltre, insegue la sua ottava finale a Bercy dove detiene il record di vittorie (6).