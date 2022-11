Rune in finale a Bercy: battuto Auger-Aliassime

Il danese classe 2003 ha interrotto la striscia di 16 vittorie consecutive del canadese, conquistando la sua prima finale in carriera in un 1000. Rune attende in finale Djokovic o Tsitsipas. Il Masters 1000 di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La marcia di Holger Rune al Masters 1000 di Parigi Bercy non conosce soste. Il 19enne ha centrato la qualificazione alla finale (la prima in carriera in un Masters 1000) grazie alla quarta vittoria consecutiva contro un top 10. Dopo Hurkacz, Rublev e Alcaraz, anche Felix Auger-Aliassime è caduto sotto i colpi del talento danese. Vittoria in due set per Rune con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 29 minuti. La rivincita per lui della finale di Basilea di sette giorni fa contro il canadese, ma soprattutto una vittoria significativa perché interrompe la striscia di 16 successi consecutivi di Auger-Aliassime. Una sfida a senso unico, dominata da Rune sin dal primo scambio. Il danese è stato impeccabile al servizio (89% di prime con una resa all'83% nel primo set, 0 palle break concesse nel match) ed è apparso solido e centrato. Qualche errore di troppo, invece, per Auger-Aliassime che ha pagato anche le fatiche delle ultime settimane.