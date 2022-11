Iniziano all'Allianz Cloud di Milano il torneo dedicato ai migliori under 21 del circuito. Apre il programma Francesco Passaro, in campo ora contro il ceco Jiri Lehecka, poi toccherà a Musetti contro Tseng. Nel primo match della sessione serale (ore 19.30), spazio a Matteo Arnaldi contro lo statunitense Nakashima. Le Next Gen ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW