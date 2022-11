Rune rinuncia alle Next Gen Finals: c'è Arnaldi

Dopo la vittoria del Masters 1000 di Parigi Bercy e la "promozione" a prima riserva alle Nitto ATP Finals, Holger Rune non giocherà le Next Gen ATP Finals di Milano. Al suo posto entra Matteo Arnaldi che raggiunge Lorenzo Musetti e Francesco Passaro. Luca Nardi, invece, diventa la prima riserva

Holger Rune non parteciperà alle Next Gen ATP Finals 2022, in programma dall'8 al 13 novembre a Milano. Fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi Bercy, il 19enne danese ha rinunciato al torneo dell'Allianz Cloud visto che ha guadagnato il ruolo di prima riserva per le ATP Finals di Torino. Visto il forfait di Rune, tra gli otto giovani maestri di Milano ci sarà Matteo Arnaldi. Un torneo sempre più a tinte azzurre perché il ligure raggiunge Musetti e Passaro, quest'ultimo avversario di Arnaldi nel gruppo verde con Nakashima e Lehecka. La prima riserva delle Next Gen Finals, invece, diventa un altro italiano, Luca Nardi.