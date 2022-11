BJK Cup, Italia ko all'esordio: vince la Svizzera

Le ragazze di Tathiana Garbin hanno perso contro le elvetiche, finaliste uscenti nella manifestazione. Qualche rimpianto per Cocciaretto che ha lottato per oltre tre ore contro Teichmann: la 21enne marchigiana ha avuto un match point e, inoltre, ha servito per il match. Ko anche Paolini contro Bencic e il doppio Trevisan/Paolini contro Bencic/Teichmann. Domani la sfida con il Canada

Inizia con un ko per 3-0 il cammino dell'Italia nelle finali di Billie Jean King Cup . All'Emirates Arena di Glasgow, le azzurre capitanate da Tathiana Garbin hanno perso contro la Svizzera , finalista uscente nella manifestazione. Una lunga giornata iniziata con il match tra Elisabetta Cocciaretto e Jil Teichmann , durato più di 3 ore e concluso con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(5). La marchigiana, classe 2001, ha mostrato la propria grinta giocando alla pari contro una top 40, recuperando nel secondo set sotto 4-2. I rimpianti non mancano perché Cocciaretto ha avuto un match point nel terzo parziale e ha servito per regalare il primo punto all'Italia , ma senza successo. Stessa sorte anche per Jasmine Paolini contro Belinda Bencic , n. 12 al mondo e punta di diamante della Svizzera. Dopo un primo set equilibrato, durato quasi un'ora e vinto dalla elvetica 7-5, Bencic ha avuto vita più semplice nel secondo parziale, chiuso 6-3. Copione identico anche nel doppio, giocato da Trevisan e Paolini contro Bencic e Teichmann .

Ora il Canada

Nonostante le speranze di qualificazione in semifinale siano minime, l'Italia ha ancora una piccola speranza che passa dal secondo match del gruppo A, contro il Canada. Giovedì, infatti, le azzurre sfideranno le canadesi che possono contare sulla 20enne mancina Leylah Fernandez, finalista agli Us Open 2021 ma in fase calante nell'ultimo periodo, e Bianca Andreescu, campionessa degli US Open 2019. Completano il roster Rebecca Marino, n. 67 WTA, Carlol Zhao, n. 169 WTA, e Gabriela Dabrowski, n. 6 al mondo in doppio.