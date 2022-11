World Padel Tour, su Sky il Malmoe Open

Abbiamo ancora negli occhi la finale Mondiale tra Argentina e Spagna ma questa stagione del padel non conosce pause e si riparte subito dalla Svezia, con il Malmoe Open del World Padel Tour. Prima di guardare avanti è però doveroso tornare su quanto accaduto a Dubai. Una finale memorabile, conclusasi nel modo più romantico. Fernando Belasteguin, la leggenda per antonomasia, 43 anni di cui quasi 25 al vertice del padel mondiale, in lacrime al termine di una partita tiratissima vinta in coppia con Sanyo Gutierrez che ha portato il punto decisivo all'Argentina e, soprattutto, ha riportato il titolo mondiale in Sud America dopo gli ultimi successi della Spagna. Un successo che porta sì il nome di Sanyo e Bela ma nel quale è stata determinante la vittoria di un meraviglioso Franco Stupaczuk e di un sempre puntuale Martin Di Nenno, capaci di annientare la coppia spagnola Coello- Galan dopo che Navarro-Lebron avevano portato il primo punto alla Spagna superando Chingotto e Tapia.

Gli ultimi 3 tornei prima del Master Final

È il momento di cambiare pagina, togliersi la divisa della Nazionale e tornare a competere per gli ultimi 3 tornei prima del Master Final. Svezia, Argentina e Messico ci diranno quali saranno i 16 giocatori e le 8 coppie che si sfideranno dal 15 al 18 dicembre a Barcellona, con Lebron e Galàn a recitare il ruolo dei grandi favoriti e Belasteguin-Coello e Stupaczuk-Lima a cercare di chiudere al meglio la stagione prima di iniziare nuovi progetti tecnici nel 2023. Il rush finale è partito e ve lo racconteremo fino all'ultima bandeja. A partire da venerdì 11 novembre su Sky Sport Action.