Bela e Sanyo trionfano: l'Argentina torna campione

I campioni sono loro e alla fine è giusto così. Con buona pace del fenomenale squadrone spagnolo che di occasioni in futuro ne avrà ancora tante. I campioni del mondo, ma anche i campioni in senso lato e assoluto: Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez, 43 e 38 anni, due leggende del padel moderno e non solo, spingono la propria nazionale e alzano al cielo, 6 anni dopo l’ultima volta, la coppa del mondo di padel, spezzando quell’egemonia spagnola che durava ininterrotta dal 2016. E’ toccato a loro scendere in campo per la partita decisiva contro la coppia Momo Gonzalez-Alex Ruiz e decisione migliore per l’allenatore argentino non poteva esserci. Certo un po’ se l’è rischiata il selezionatore sudamericano, perché lasciare i due veterani come terza coppia avrebbe potuto anche voler dire negare loro la possibilità (con Bela quasi sicuramente al suo ultimo Mondiale) di scendere in campo se i primi due incontri fossero andati, come si poteva anche pronosticare, alla Spagna. E invece, dopo la vittoria di Lebron e Paquito Navarro contro Chingotto e un Tapia condizionato da un infortunio muscolare, è arrivata la splendida vittoria di Stupa-Di Nenno nei confronti di Galan e Coello, apparsi stranamente non all’altezza del compito dei loro predecessori. E quindi, la loro occasione. Nella partita decisiva. Occasione che Bela e Sanyo, come tutti li conoscono nel mondo del padel, si sono presi dall’alto della loro sapiente maestria nel gioco che ha sempre contraddistinto le loro carriere.