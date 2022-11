Brandon Nakashima è il nuovo campione delle Next Gen ATP Finals 2022. Lo statunitense, n°49 del mondo, ha battuto in tre set il ceco Jiri Lehecka e succede nell'albo d'oro del torneo a fenomeni come Tsitsipas, Sinner e Alcaraz. Da domenica ci si sposta a Torino per le ATP Finals: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Brandon Nakashima conquista le Next Gen ATP Finals 2022 . Lo statunitense, numero 49 del ranking e vincitore quest'anno del suo primo torneo a livello ATP, ha superato in finale il ceco Jiri Lehecka , n. 74 al mondo. 4-3(5), 4-3(6), 4-2 i parziali per Nakashima, che succede nell'albo d'oro del torneo riservato ai migliori giovani del circuito a Carlos Alcaraz . Partita molto equilibrata all'Allianz Cloud di Milano, decisa da pochi punti. Nakashima si prende i primi due set al tie-break, poi strappa la battuta al rivale nel gioco finale del terzo parziale e può partire la festa. Ora tutta l'attenzione si sposta su Torino , dove da domenica vanno in scena le ATP Finals : diretta Sky Sport e streaming su NOW .

Le ATP Finals su Sky dal 13 al 20 novembre

Il grande tennis sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Torino si appresta ad ospitare la 53^edizione delle Nitto ATP Finals. Dal 13 al 20 novembre, tutto il torneo andrà in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW. A seguire, dal 22 al 27 novembre appuntamento sempre live su Sky e in streaming su NOW con la Davis Cup by Rakuten Finals, in programma a Malaga, in Spagna