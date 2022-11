ATP Finals, si parte: dalle 11.30 LIVE su Sky

Oggi iniziano ufficialmente le Nitto ATP Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 11.30 con un match di doppio, poi alle 14 in campo Ruud e Auger-Aliassime. Alle 21 toccherà a Nadal contro lo statunitense Fritz

Il grande giorno è arrivato. Iniziano ufficialmente oggi le Nitto ATP Finals 2022, ultimo torneo dell'anno che vedrà in campo gli otto "maestri" del tennis maschile. Lo scenario sarà ancora il PaliAlpitour di Torino e Sky Sport garantirà la massima copertura dell'evento. Durante il Round Robin ci saranno due sessioni, una pomeridiana e una serale, con quattro match in totale: due di singolare e due di doppio, tutti da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Oggi in campo nel singolare il gruppo verde: alle 14.00 toccherà a Ruud e Auger-Aliassime, mentre alle 21.00 debutterà Rafael Nadal (che non ha mai vinto questo torneo nonostante le 10 partecipazioni) contro Taylor Fritz. Ampio spazio nel pre e post di ogni incontro dalo studio Sky al Pala Alpitour.