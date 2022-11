Dopo il forfait certo di Sinner, anche Matteo Berrettini non è ancora sicuro di poter scendere in campo in Coppa Davis contro gli Usa il prossimo 24 novembre. Il Capitano azzurro Filippo Volandri a Sky: "Dipende da quante ore di allenamento avrà nelle gambe e come starà nei giorni di avvicinamento. Lui è comunque un valore aggiunto per la squadra anche se non va in campo"

Matteo Berrettini è in dubbio per la Final 8 di Coppa Davis a Malaga in cui l'Italia andrà all'inseguimento del trofeo che manca in bacheca dal 1976. Dopo il forfait di Jannik Sinner, capitan Filippo Volandri rischia di perdere anche il suo numero 2. Il romano, infatti, non ha ancora pienamente recuperato dal problema al piede destro che lo aveva tormentato a Napoli, dove aveva giocato malconcio la finale (persa) con Lorenzo Musetti. Sarebbe l'ennesima beffa per il finalista di Wimbledon 2021, costretto a saltare il Championship a causa del Covid, ma fermato anche da un problema alla mano nella parte iniziale della stagione e in generale tormentato da problemi fisici. La Coppa Davis sarà trasmessa in diretta su Sky Sport