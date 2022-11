Undici sportivi legati a Torino scendono in campo per sostenere la città nella settimana delle ATP Finals, in cui il capoluogo del Piemonte diventa la capitale mondiale del tennis. Buffon, Marchisio, Sara Gama, Chirichella: ecco i campioni tra le bellezze della città, mentre si passano una palla da tennis. Guarda il video

ATP FINALS SU SKY: LA GUIDA TV