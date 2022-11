Ospite a Torino per un evento commerciale, Jannik Sinner parla per la prima volta dopo il forfait annunciato in Coppa Davis a causa di un infortunio: "Fa male, ma a volte bisogna fare un passo indietro. Siamo una squadra forte, dobbiamo crederci. Farò il tifo per l'Italia, anche se da lontano. Speriamo che il 2023 vada meglio"

