Sesta giornata di gara alle Nitto ATP Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si chiude la fase di round robin anche del gruppo rosso. Subito in campo Daniil Medvedev, già aritmeticamente eliminato, che affronta il serbo Novak Djokovic, già sicuro del 1° posto. In serata, invece, lo spareggio che manderà in semifinale il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev.