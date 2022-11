Tempo di semifinali alle ATP Finals di Torino. Apre il programma del singolare alle 14 la sfida tra Djokovic, a caccia del sesto titolo nel Masters di fine anno, e Fritz. Alle 21 tocca a Ruud contro Rublev. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Settima giornata di gara alle Nitto ATP Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. E' il giorno delle semifinali di doppio e di singolare. Subito in campo il serbo Novak Djokovic, cinque volte campione del Masters di fine anno, che affronta il debuttante Taylor Fritz. In serata, invece, Casper Ruud sfida Andrey Rublev.