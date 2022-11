Novak Djokovic ha vinto per la sesta volta in carriera le ATP Finals davanti a uno spettatore d'eccezione, Zlatan Ibrahimovic: il fuoriclasse svedese era presente in tribuna per seguire da vicino la finale tra l'ex numero uno del mondo e Ruud, vinta dal serbo in due set. Al termine del match i due "maestri" si sono incrociati tra abbracci e risate

