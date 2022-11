Volandri: "Stiamo bene, voglio vedere la crescita"

Più forti delle difficoltà. È lo spirito con cui si approccia l'Italia alle finali di Coppa Davis a Malaga. Gli azzurri giocheranno giovedì nei quarti di finale contro gli Stati Uniti, ma dovranno fare a meno per infortunio di Sinner e Berrettini: "L'assenza dei primi due giocatori per classifica può fare la differenza - ha spiegato il capitano italiano, Filippo Volandri - ma ho detto al gruppo che dobbiamo stringerci ancor più forte e fare scudo. I ragazzi non vedono l'ora di iniziare. Stiamo bene e stiamo cercando di sfruttare le poche ore di allenamento concesse sul centrale". Si punta sulla forza del gruppo, formato da Musetti, Sonego, Fognini e Bolelli. Nessuno è ancora certo del proprio ruolo, come spiegato da VolandrI: "Ho ancora tempo a disposizione per pensare alla formazione - ammette - Nessuno sa che partita giocherà, ho chiesto loro di mettersi a disposizione a prescindere dalle esigenze della squadra". La certezza è la presenza di Berrettini che supporterà da fuori i compagni: "Arriverà mercoledì e farà parte della squadra - aggiunge Volandri - a mia memoria non ricordo un infortunato che segue la squadra per far gruppo".