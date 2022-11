Da Torino il mondo del tennis si sposta a Malaga dove da martedì sono in programma le Finals di Coppa Davis. L'Italia di Filippo Volandri affronta giovedì gli Stati Uniti senza i suoi due migliori giocatori, Sinner e Berrettini. Saranno Musetti, Sonego e il doppio formato da Bolelli e Fognini a tentare l'impresa di riportare la coppa dopo 46 anni. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Torino a Malaga lo spettacolo continua sui canali Sky Sport con contenuti tecnici e partite di altissimo livello. Dalle Atp Finals alla settimana decisiva della Coppa Davis in Andalusia. Dove l'avversario numero uno dell'Italia è Tylor Fritz, reduce dall'exploit dalla semifinale di Torino in cui si è arreso solo di un soffio, 7-6 7-6, proprio contro Nole. Fritz e Tiafoe in singolare. Più lo specialista Sock in doppio. Sarà un quarto di finale durissimo per l'Italia, soprattutto perché rispetto al girone di Bologna non avremo Sinner. L'infortunio alla mano destra ha tolto purtroppo di mezzo il nostro n.1. Così come Berrettini, protagonista a Bologna di due vittorie in singolare, non potrà dare a Malaga il suo apporto, visto che è a mezzo servizio per una condizione incerta a causa dell'infortunio al piede.

Berrettini out: Musetti numero 1 azzurro, Sonego giocherà l'altro singolare

Come nostro numero 1 verrà schierato Lorenzo Musetti. Talento purissimo. Garanzia di spettacolo. Sarà lui in campo giovedì contro Taylor Fritz. A Bologna, il 21enne salito al n.23 al mondo, aveva dimostrato di esaltarsi su una superficie indoor più lenta rispetto a quella molto veloce delle Atp Finals in cui Tylor Fritz ha espresso il suo tennis potentissimo. L'altro singolare lo giocherà Sonego, convocato da Filippo Volandri dopo il forfeit di Sinner, e pronto a mettere l'entusiasmo di chi vuole sfruttare questa opportunità. Aggiungendo poi l'esperienza di Fognini e Bolelli in doppio, attesi alla sfida contro due picchiatori come Sock.e Tiafoe. In semifinale l'eventuale confronto sarebbe contro il Canada di Auger-Aliassime e Shapovalov, favoriti nei quarti contro la Germania. Ma intanto serve l'exploit giovedì contro gli Stati Uniti. Per tenere acceso il sogno dell'Italia di tornare a vincere la Coppa Davis. Alzata per la prima e ultima volta grazie alla leggendaria impresa di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. Mezzo secolo dopo, ci riproviamo.