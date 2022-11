L'Australia è la prima semifinalista della Coppa Davis 2022. Battuta 2-0 l'Olanda grazie ai successi in singolare di Thompson e De Minaur. Venerdì affronterà la vincente di Spagna-Croazia, in programma mercoledì. L'Italia di capitan Volandri scenderà in campo giovedì alle ore 10 contro gli Stati Uniti. La Coppa Davis è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 27 novembre

