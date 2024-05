Il doppio e Medvedev-Lehecka: il programma di oggi

Senza Sinner, l'attenzione in chiave azzurra si sposta su Bolelli e Vavassori. Gli azzurri saranno impegnati nei quarti del torneo di doppio contro Korda e Thompson. Nel torneo maschile l'unico match in programma è Medvedev-Lehecka (chi vince affrontà Auger in semi). Nel torneo femminile, invece, è il giorno delle semifinali. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un giovedì con un solo quarto di finale maschile a l Masters 1000 di Madrid, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Senza Jannik Sinner, ritiratosi per il problema all'anca, l'unico match in programma sarà quello tra Daniil Medvedev e Jiri Lehecka . Chi vince affronterà in semifinale Felix Auger-Aliassime. In chiave Italia, invece, l'attenzione sarà tutta su Simone Bolelli e Andrea Vavassori . Unici azzurri ancora in corsa alla Caja Magica, la coppia italiana sarà impegnata nei quarti contro Sebastian Korda e Jordan Thompson. Oggi in programma anche le semifinali femminili con tre delle prime quattro giocatrici al mondo in campo. Da una parte Swiatek-Keys, dall'altra Rybakina-Sabalenka.

