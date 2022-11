Australia-Canada per la Davis: LIVE ore 13 su Sky

Il Canada va a caccia della prima Coppa Davis della sua storia, l'Australia punta alla ventinovesima insalatiera nella sua prima finale dal 2003. L'ultimo atto del torneo è in programma dalle 13, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

A Malaga è il giorno della finale della Coppa Davis. A contendersi il titolo saranno Australia e Canada, quest'ultima giustiziera dell'Italia in semifinale. La squadra canadese, capitanata da Frank Dancevic, va a caccia della prima insalatiera della sua storia, tre anni dopo la finale persa contro la Spagna. Il Canada potrà contare su Auger-Aliassime in stato di grazia, autentico trascinatore sia nei quarti che in semifinale. È la prima finale dal 2003, invece, per l'Australia che la Coppa Davis l'ha vinta 28 volte nella sua storia. I ragazzi di Lleyton Hewitt, che sogna di vincere la Davis anche da capitano, hanno eliminato in semifinale la Croazia grazie al doppio Purcell-Thompson.