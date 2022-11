A quasi un mese di distanza dall'ultima apparizione al Masters di Parigi Bercy, dove aveva rimediato l'infortunio al dito che lo aveva costretto al forfait in Coppa Davis, Jannik Sinnner è tornato in campo a Montecarlo per un allenamento con vista 2023. "Back to work", ha scritto Jannik. Guarda il video. Il 21enne azzurro debutterà nella prossima stagione ad Adelaide dal 2 gennaio

DAVIS 2023: ITALIA WILD-CARD